Общество

21% россиян хотят уйти из своей профессии в IT или маркетинг

Карьеру можно развивать как вертикально, так и горизонтально (то есть, сменить сферу деятельности). Второй вариант выбрали 21% опрошенных.

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46% респондентов намерены строить свою карьеру традиционным образом.

Опрос провели специалисты рекрутинговой компании Get experts и Русской Школы Управления.

В топ-5 наиболее популярных сфер деятельности, в которые хотели бы перейти участники опроса, вошли:

  • управление персоналом (18%);
  • IT (16%);
  • маркетинг/PR/реклама (15%);
  • продажи и развитие бизнеса (12%);
  • закупки/логистика/склад/ВЭД (10%).

Основные причины, которые сподвигли людей менять сферу деятельности:

  • нет перспектив роста в текущей профессии (30%);
  • не нравится то, чем они сейчас занимаются (22%);
  • хочется связать карьеру и хобби (20%);
  • хочется работать удаленно (18%);
  • хочется исполнить давнюю мечту (10%).

Эксперты отмечают, что сменить сферу деятельности сейчас гораздо проще, чем еще несколько лет назад. Это стало возможным, в том числе, благодаря активному росту рынка профессионального образования.

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