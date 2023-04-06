21% россиян хотят уйти из своей профессии в IT или маркетинг

46% респондентов намерены строить свою карьеру традиционным образом.
Опрос провели специалисты рекрутинговой компании Get experts и Русской Школы Управления.
В топ-5 наиболее популярных сфер деятельности, в которые хотели бы перейти участники опроса, вошли:
- управление персоналом (18%);
- IT (16%);
- маркетинг/PR/реклама (15%);
- продажи и развитие бизнеса (12%);
- закупки/логистика/склад/ВЭД (10%).
Основные причины, которые сподвигли людей менять сферу деятельности:
- нет перспектив роста в текущей профессии (30%);
- не нравится то, чем они сейчас занимаются (22%);
- хочется связать карьеру и хобби (20%);
- хочется работать удаленно (18%);
- хочется исполнить давнюю мечту (10%).
Эксперты отмечают, что сменить сферу деятельности сейчас гораздо проще, чем еще несколько лет назад. Это стало возможным, в том числе, благодаря активному росту рынка профессионального образования.