Bonduelle может уйти с российского рынка

Компания по производству консервированной продукции Bonduelle покинула бизнес-ассоциацию «Русбренд». С 2024 года французская организация прекратит платить взносы. Об этом пишут «Известия».

Компания Bonduelle перенесла свой маркетинговый офис в Казахстан и не объяснила, почему покидает профильное объединение.

Пресс-служба Bonduelle сообщила, что компания продолжает работать в РФ.

В 2022 году из ассоциации «Русбренд» выходили в основном организации, которые решили приостановить деятельность в стране.

Ранее мы писали, что бренды потеряли около 2 млрд долларов после ухода из РФ.