Ведение бизнеса

Иностранные бренды потеряли около 2 млрд долларов после ухода из РФ

Больше 180 иностранных торговых сетей приняли решение ограничить свой бизнес в стране.

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Зарубежные розничные бренды, которые прекратили или временно приостановили бизнес в России, могли потерять в общей сложности до 2 млрд долларов. Об этом пишет «Коммерсант».

Общий размер недополученной прибыли иностранных компаний из непродовольственного сегмента превысил 1,3-1,5 млрд долларов.

С конца февраля 2022 года больше 180 зарубежных сетей ограничили деятельность в стране. Почти половина брендов отказалась от бизнеса в РФ из-за логистических трудностей и проблем с транзакциями. На месте некоторых из них уже открылись магазины российских предприятий.

Некоторые иностранные бренды остались работать с большими переменами. Так, недавно на «Клерке» писали, что магазины ушедшего бренда Zara будут работать, но под новым названием.

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