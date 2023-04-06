📈 Налоговики хотят видеть в уточненном уведомлении сумму больше, чем в первичном

Контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП доведены письмом ФНС от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@.

Там прописана такая возможная ошибка:

«Уточненное уведомление сдается не с указанием полной суммы к уплате по сроку 28 число текущего месяца, а на дельту с последним уведомлением по этому же сроку».

Такую ошибку налоговики заподозрят, если в новом уведомлении при прочих неизменных реквизитах (КПП, КБК, ОКТМО, период) сумма будет меньше или равна сумме из прошлого уведомления.

При этом отказа в приеме не будет, даже если новое уведомление на меньшую сумму.

Напомним, уточненное увеломление должно быть на правильную сумму (а не на разницу), потому что после его сдачи данные из первого уведомления заменятся данными из второго.

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