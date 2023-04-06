Трудовое право

Для трудоустройства подростков не понадобится разрешение органов опеки

Заключать трудовой договор с подростками старше 14 лет разрешат по согласию одного из родителей. Сейчас нужно еще согласие органов опеки. Это ограничение уберут.

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Законопроект с такими трудовыми нормами приняла Госдума в первом чтении.

Кроме того, для несовершеннолетних вместо обязательного медосмотра при приеме на работу сгодится школьный медосмотр.

Также снизят нагрузку на работодателей в части проверок в отношении несовершеннолетних работников.

Проводить трудовые проверки будут только на основании жалоб.

Помните, что при увольнении любому работнику нужно выдать на руки ряд документов? В этом году список таких документов изменился.

Прочтите разбор, чтобы безопасно увольнять работников. 

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