Для трудоустройства подростков не понадобится разрешение органов опеки

Законопроект с такими трудовыми нормами приняла Госдума в первом чтении.
Кроме того, для несовершеннолетних вместо обязательного медосмотра при приеме на работу сгодится школьный медосмотр.
Также снизят нагрузку на работодателей в части проверок в отношении несовершеннолетних работников.
Проводить трудовые проверки будут только на основании жалоб.
Помните, что при увольнении любому работнику нужно выдать на руки ряд документов? В этом году список таких документов изменился.
Прочтите разбор, чтобы безопасно увольнять работников.