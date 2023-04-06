Инвестиции

⚡️Доллар вырос до 81 рубля, индекс Мосбиржи растет, Газпром и Лукойл в плюсе. Новости для инвесторов 6 апреля

Несколько строчек про обстановку на финансовом рынке для всех, кто инвестирует.

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📈По состоянию на 14:15 мск индекс Мосбиржи тяжелеет до 2517,98.

💰Доллар – 81,01 рубль, евро – 88,49 рубля.

📌Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов поднялся на 0,8% – до 454 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,2% до 20 318,5 пункта.

🛢Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent – $84,3 за баррель (-0,8%).

📊Среди лидеров роста на фондовом рынке – «Эн Груп» (+5,6%), «префы» «Транснефти» (+3,4%), «Русал» (+2,2%), «Алроса» (+1,6%) ММК (+1,35%), НЛМК (+1,4%). Растет капитализация «Лукойла» (+1,4%), «Газпрома» (+0,2%), «Сбера» (ао +0,25%, ап +0,2%).

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