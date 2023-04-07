Банкротство

Число банкротств увеличилось в 1,5 раза с начала 2023 года

Москва, Московская область и Краснодарский край лидируют по количеству банкротств. В 96,7% случаях должники сами инициируют банкротные дела.

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В первом квартале 2023 года количество банкротств среди населения выросло на 40,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».

За январь-март 2023 года 76 тыс. человек, включая индивидуальных предпринимателей, были признаны несостоятельными по решению суда.

Лидируют по числу банкротств среди физлиц Москва, Краснодарский край и Московская область. С начала года в столице стало на 45,5% больше новых дефолтов. В Подмосковье этот показатель вырос на 41,2%, а в Краснодарском крае – на 33,5%.

В 2023 году инициаторами процедуры банкротства были сами должники. Это 96,7% случаев. Остальные банкротные дела были заведены налоговыми органами или конкурсными кредиторами.

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