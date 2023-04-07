15 регионов начали предлагать новую поддержку малому бизнесу. Эксперты советуют пользоваться

15 регионов расширили и обновили свои услуги и меры поддержки для предпринимателей. Они доступны на цифровой платформе МСП.РФ. Об этом сообщается на сайте Корпорации.

К списку регионов присоединились Амурская, Ивановская, Ленинградская, Новосибирская, Омская, Орловская, Ростовская и Ульяновская области, а также республики Бурятия и Татарстан, Удмуртская Республика, Краснодарский и Камчатский края, Москва и Санкт-Петербург.

На Цифровой платформе предприниматели подают онлайн-заявки на различные виды региональных мер поддержки.

Всего на платформе МСП представлено 426 региональных услуг для развития бизнеса. Больше 22 тыс. предпринимателей отправили онлайн-заявки на получение поддержки.

– Платформа МСП предлагает очень много инструментов для бизнеса, и я бы посоветовала предпринимателям узнавать больше о них и пользоваться каждой возможностью, – говорит Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты аудита». – У нас был опыт получения субсидий и на покупку оборудования, и на участие в выставках.

Наиболее востребованные обращения на Платформе МСП сейчас связаны с автоматизацией бизнеса, с ведением электронного документооборота, модернизацией производства. Предприниматели также приходят за помощью в проведении сертификации, декларировании, аттестации.