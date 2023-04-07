Малый и средний бизнес

15 регионов начали предлагать новую поддержку малому бизнесу. Эксперты советуют пользоваться

Платформа МСП расширила список региональных мер поддержки и услуг для предпринимателей. Всего теперь таких мер 426.

Версия для печати

15 регионов расширили и обновили свои услуги и меры поддержки для предпринимателей. Они доступны на цифровой платформе МСП.РФ. Об этом сообщается на сайте Корпорации.

К списку регионов присоединились Амурская, Ивановская, Ленинградская, Новосибирская, Омская, Орловская, Ростовская и Ульяновская области, а также республики Бурятия и Татарстан, Удмуртская Республика, Краснодарский и Камчатский края, Москва и Санкт-Петербург.

На Цифровой платформе предприниматели подают онлайн-заявки на различные виды региональных мер поддержки.

Всего на платформе МСП представлено 426 региональных услуг для развития бизнеса. Больше 22 тыс. предпринимателей отправили онлайн-заявки на получение поддержки.

– Платформа МСП предлагает очень много инструментов для бизнеса, и я бы посоветовала предпринимателям узнавать больше о них и пользоваться каждой возможностью, – говорит Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты аудита». – У нас был опыт получения субсидий и на покупку оборудования, и на участие в выставках.

Наиболее востребованные обращения на Платформе МСП сейчас связаны с автоматизацией бизнеса, с ведением электронного документооборота, модернизацией производства. Предприниматели также приходят за помощью в проведении сертификации, декларировании, аттестации.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Пенсии

Как накопить себе на пенсию: обзор финансовых инструментов

В наше время иметь накопления на будущую пенсию не роскошь, а жизненная необходимость. Согласно последним исследованиям более половины граждан нашей страны не рассчитывают на государство, а самостоятельно формируют накопления при помощи разных финансовых инструментов: индивидуального пенсионного плана, ИИС, инвестиционное страхования жизни. В чем их особенности, и какой инструмент выбрать?

Как накопить себе на пенсию: обзор финансовых инструментов
Транспортный налог

🚘Как считать транспортный налог, если авто переводят из одной обособки в другую? ФНС объяснила правила

Транспортный налог идет в бюджет по месту нахождения транспортных средств. Но место регистрации может поменяться. Например, если автомобиль перерегистрируют на другую обособку.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Психология для бухгалтера

Про то, что скрывают авансовые отчеты

Читайте отрывок из книги про будни бухгалтера, где собраны офисные истории и разные герои. Это история, в которой вы можете узнать себя или своих коллег. Все герои вымышлены, все совпадения случайны.

Про то, что скрывают авансовые отчеты

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Бухгалтеры

Работает, чтобы жить, а не живет, чтоб работать. Слушает рэп и любит быть в центре бухгалтерских событий. Интервью недели в «Трибуне»

Что называется, угадайте эксперта :) Мы поговорили с одним из самых популярных наших блогеров, Сергеем Верещагиным. И он оказался таким крутым, что мы сами в шоке, хотя много лет его знаем.

Читать еще