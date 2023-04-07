Беспилотники будут развозить еду после 2025 года

Доставка товаров и еды беспилотниками может начать работать в 2025-2030 годах. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.

«Технически это [доставка беспилотниками] уже делается, а юридически – это надо все дооформить, потому что Москва с точки зрения разрешения пролетов, всех этих вещей – вообще город сложный», – сообщил Василий Осьмаков.

Для беспилотников определят нормативную базу, к работе подключат Минтранс и Росавиацию. Будет установлено, на какой высоте будут передвигаться устройства, на каких территориях запретят пролеты.

Юридический вопрос действительно очень важен, объяснили «Клерку» эксперты, работающие с БПЛА. Сейчас на работу беспилотников наложено много ограничений. Кроме того, для доставки еды нужны беспилотники высоких категорий мощности, чтобы не допускать аварий.