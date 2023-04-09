В московском метро запустят беспилотные поезда

Московский метрополитен начал тестировать собственную LTE сеть в частотах 360-380 МГц. Об этом пишет «ТАСC» со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Сеть LTE нужна для запуска беспилотных поездов. Пока что она работает в тестовом режиме на участке Некрасовской линии. Там стоят только две базовые станции.

Затем количество базовых станций увеличится до 12, что позволит охватить сначала всю линию, а затем и весь метрополитен.

«У нас появился свой диапазон радиочастот, который позволит нам в будущем, используя диапазон метро, перейти к беспилотному управлению. Мое мнение, что для этого примерный срок – примерно 5-10 лет», – сообщил Максим Ликсутов.

Власти Москвы не собираются заменить всех машинистов метрополитена. Беспилотные поезда запустят для сокращения интервалов движения. Они начнут работать, когда подтвердится их безопасность и надежность.