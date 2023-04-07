Общество

Спрос на внутренние туры к майским праздникам у россиян вырос на 50%

В канун майских праздников вырос не только спрос, но и цены. Туроператоры стали брать на 15% больше, говорит статистика.

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Спрос на внутренний туризм на майские праздники в 2023 году увеличился на 50% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

«Даже с учетом повышения цен, которое внутри страны составляет на майские праздники порядка 15% без учета билетов, внутри России спрос на майские праздники достаточно высокий. Сравнивая с прошлым годом: Турция – плюс 40%, по России – плюс 50%», – сообщила Майя Ломидзе.

Чаще всего на майские праздники покупают туры в ОАЭ, Турцию, Египет, Шри-Ланку и Таиланд. Путешественники внутри страны выбирают Краснодарский и Ставропольский край, а также Санкт-Петербург.

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