Спрос на внутренние туры к майским праздникам у россиян вырос на 50%

Спрос на внутренний туризм на майские праздники в 2023 году увеличился на 50% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

«Даже с учетом повышения цен, которое внутри страны составляет на майские праздники порядка 15% без учета билетов, внутри России спрос на майские праздники достаточно высокий. Сравнивая с прошлым годом: Турция – плюс 40%, по России – плюс 50%», – сообщила Майя Ломидзе.

Чаще всего на майские праздники покупают туры в ОАЭ, Турцию, Египет, Шри-Ланку и Таиланд. Путешественники внутри страны выбирают Краснодарский и Ставропольский край, а также Санкт-Петербург.