Интернет и IT

Rutube впервые сообщил, сколько у сервиса пользователей

На отечественном видеосервисе зарегистрировано 23 млн человек

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На 1 апреля 2023 года отечественный видеохостинг Rutube насчитывал 23 млн зарегистрированных пользователей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на генерального продюсера компании Давида Кочарова.

Данные о статистике видеосервис раскрывает впервые.

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