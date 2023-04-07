Rutube впервые сообщил, сколько у сервиса пользователей

На 1 апреля 2023 года отечественный видеохостинг Rutube насчитывал 23 млн зарегистрированных пользователей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на генерального продюсера компании Давида Кочарова.
Данные о статистике видеосервис раскрывает впервые.
На отечественном видеосервисе зарегистрировано 23 млн человек
На 1 апреля 2023 года отечественный видеохостинг Rutube насчитывал 23 млн зарегистрированных пользователей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на генерального продюсера компании Давида Кочарова.
Данные о статистике видеосервис раскрывает впервые.
Справку по форме 182н отменили, сведения о доходах сотрудника для расчета больничного в теории должен предоставлять СФР. На практике работники не могут получить нормальную оплату по больничному и жалуются. А бухгалтеры не понимают – какие и как запрашивать сведения.
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На отечественном видеосервисе зарегистрировано 23 млн человек
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