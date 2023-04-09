Маркировка товаров

Полицейские изъяли 1,7 тыс. банок контрафактного масла

Поймать недобросовестных производителей помогла обязательная маркировка молочной продукции.

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Полицейские конфисковали 1,7 тыс. банок поддельного топленого масла. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

«Пальмовое масло кустарным способом растапливалось и разливалось в стеклянные банки. На них наклеивали этикетки с брендами известных производителей, где указано, что содержимое является топленым сливочным маслом», – сообщила Ирина Волк.

Затем контрафакт выдавали за белорусскую продукцию и продавали на рынках Москвы и Подмосковья.

Предполагаемого организатора производства и одного из его сообщников задержали.

Обнаружить фальсификат удалось благодаря государственной системе «Честный знак». Злоумышленники не смогли подделать маркировку некачественного масла.

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