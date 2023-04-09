Полицейские изъяли 1,7 тыс. банок контрафактного масла

Полицейские конфисковали 1,7 тыс. банок поддельного топленого масла. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

«Пальмовое масло кустарным способом растапливалось и разливалось в стеклянные банки. На них наклеивали этикетки с брендами известных производителей, где указано, что содержимое является топленым сливочным маслом», – сообщила Ирина Волк.

Затем контрафакт выдавали за белорусскую продукцию и продавали на рынках Москвы и Подмосковья.

Предполагаемого организатора производства и одного из его сообщников задержали.

Обнаружить фальсификат удалось благодаря государственной системе «Честный знак». Злоумышленники не смогли подделать маркировку некачественного масла.