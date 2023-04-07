Банки Армении начнут блокировать переводы клиентов из РФ

Банки в Армении ужесточают требования к клиентам из РФ, чтобы соблюсти санкционные ограничения. Об этом пишет «Коммерсант».

«Практически все армянские банки отказываются принимать деньги из России. В первую очередь они требуют предоставить документы, связанные с происхождением средств», – сообщил адвокат Вардан Степанян.

Если раньше для переводов нужен был минимальный пакет документов, то теперь все бумаги внимательно проверяют. Когда банкам сложно отследить транзакции, они могут просто отказать в операциях.

Транзитные переводы в РФ из Армении запрещены.