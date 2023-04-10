НДПИ на уголь может вырасти в четвертом квартале 2023 года

Минфин рассматривает возможность увеличения НДПИ на уголь в четвертом квартале 2023 года. Об этом пишет «Коммерсант».

«Мы продолжаем отслеживать ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал покажет хорошие финансовые результаты, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал», – сообщили в Минфине.

Также в министерстве добавили, что вводить экспортные пошлины на уголь пока не собираются.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что сейчас цены на уголь падают. По мнению эксперта, угольная отрасль не отличается финансовым благополучием, поэтому возможности для роста НДПИ «не просматривается».

В начале 2023 года энергетический уголь всех марок подешевел на 18–20%.