Повышать финансовую грамотность россиян теперь будет онлайн-игра

Игру разработали на базе мини-приложения «Другое дело», размещенного на платформе «ВКонтакте», пишет ТАСС.
Разработку игры поддерживают ДОМ.РФ, Минфин и программа развития «Другое дело» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей».
Примеры заданий выглядят так:
За их успешное выполнение повышается рейтинг игрока в игре, а еще начисляются специальные баллы, которые можно использовать в сервисе «Другое дело» или обменять на призы у партнеров разработчиков. Среди них ВТБ, Росбанк, банк ДОМ.РФ, банк «Центр-инвест», «Росгосстрах».
– Интерактивная обучающая игра нацелена на популяризацию знаний о личном финансовом планировании и способах улучшения жилищных условий, – заявил на презентации директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.