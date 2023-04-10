Личные финансы

Повышать финансовую грамотность россиян теперь будет онлайн-игра

Онлайн-игру по финансовой грамотности «МыСчитаем» презентовали властям. За успешно пройденные задания в игре будут начисляться баллы, которые потом можно будет обменять на призы от партнеров разработчиков.

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Игру разработали на базе мини-приложения «Другое дело», размещенного на платформе «ВКонтакте», пишет ТАСС.

Разработку игры поддерживают ДОМ.РФ, Минфин и программа развития «Другое дело» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей».

Примеры заданий выглядят так:

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За их успешное выполнение повышается рейтинг игрока в игре, а еще начисляются специальные баллы, которые можно использовать в сервисе «Другое дело» или обменять на призы у партнеров разработчиков. Среди них ВТБ, Росбанк, банк ДОМ.РФ, банк «Центр-инвест», «Росгосстрах».

– Интерактивная обучающая игра нацелена на популяризацию знаний о личном финансовом планировании и способах улучшения жилищных условий, – заявил на презентации директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

Личные финансы

Повышать финансовую грамотность россиян теперь будет онлайн-игра

Онлайн-игру по финансовой грамотности «МыСчитаем» презентовали властям. За успешно пройденные задания в игре будут начисляться баллы, которые потом можно будет обменять на призы от партнеров разработчиков.

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