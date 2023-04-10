Певец Игорь Николаев регистрирует товарный знак «Выпьем за любовь»

Композитор и певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать в качестве товарного знака строчку из песни «Выпьем за любовь». Об этом пишут «РИА Новости».

«Заявка на регистрацию товарного знака на данный момент находится на стадии экспертизы», – сообщили в Роспатенте.

Товарный знак будет иметь несколько классов МКТУ. Под маркой «Выпьем за любовь» могут производить мясные и молочные продукты, кофе, чай, пиво, компоты, шоколад, мороженое, минеральную воду.

Также в указанные классы входят образовательные услуги, «целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях».