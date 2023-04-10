Самозанятые

При утрате права на НПД можно перейти на УСН

Перейти с НПД на УСН в середине года можно, если право на НПД утеряно.

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Обсуждение этого вопроса идет в разделе «Клерк.Консультации».

ИП, который применяет НПД (самозанятый) решил заняться новым для себя делом – торговать через маркетплейс Ozon.

Но торговля покупными товарами невозможна на НПД. Начало продаж – это основание для утраты права на НПД.

В такой ситуации можно перейти на УСН. Для этого надо в течение 20 календарных дней с даты снятия НПД направить уведомление о применении УСН, поясняет эксперт.

Датой утраты права на НПД будет дата первой продажи покупного товара на Озоне.

Причем важно именно сначала сняться с НПД по причине утраты права, а уже потом (можно на следующий день) подать уведомление на УСН.

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