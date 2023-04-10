Воинский учет

Воинский учет будет электронным, а к уклонистам будут принимать обеспечительные меры

Поправки по совершенствованию воинского учета завтра рассмотрит Госдума. О них рассказал глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

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Для воинского учета создадут специальный информационный ресурс. На его базе в автоматизированном режиме будет происходить формирование Единого реестра воинского учета.

Это сведет к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом, пояснил Картаполов. Уточнение данных будет проходить дистанционно.

Повестки сделают электронными. Они будут дублировать бумажные.

Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок, пишут «Известия».

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