Воинский учет будет электронным, а к уклонистам будут принимать обеспечительные меры

Для воинского учета создадут специальный информационный ресурс. На его базе в автоматизированном режиме будет происходить формирование Единого реестра воинского учета.
Это сведет к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом, пояснил Картаполов. Уточнение данных будет проходить дистанционно.
Повестки сделают электронными. Они будут дублировать бумажные.
Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок, пишут «Известия».