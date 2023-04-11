Фиксированные взносы по платежке-02 попадают в ЕНП и идут на сальдо ЕНС

ФНС в своем Telegram-чате, ответила на вопросы ИП, у которого взносы по платежке-02 ушли не в резерв, а на сальдо ЕНС.

Вопрос не единичный. Другие ИП тоже интересуются, куда идут взносы, уплаченные на нужный КБК – резервируются или оседают на ЕНС?

ФНС ответила, что уплата страховых взносов, в том числе, платежкой со статусом 02, отражается в ЕНП и формирует положительное сальдо ЕНС.

Можно уменьшить УСН на фактически уплаченную сумму страховых взносов. При этом уменьшение авансового платежа возможно при наличии положительного сальдо ЕНС в размере, достаточном для такого уменьшения.

Ранее ФНС в письме от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ сообщила, что есть вариант платить взносы на ЕНП без заявления о зачете.