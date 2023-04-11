Глава ВТБ предложил снова запустить приватизацию

Глава ВТБ Андрей Костин призвал перезапустить приватизационную программу. Она может стать источником средств для финансирования приоритетных проектов. Об этом пишет «РБК».

По мнению Андрея Костина, в стране нужно создавать новые логистические маршруты, улучшать транспортную инфраструктуру и переводить целые промышленные отрасли на инновационные решения. Также важно укреплять обороноспособность и развивать сферу ВПК.

Для этого понадобится крупное финансирование, которое можно получить за счет перезапуска приватизации или наращивания госдолга.

Андрей Костин добавил, что приватизация уже доказала свою эффективность. Фактически она была приостановлена из-за санкций 2014 года.