ВЭД

Хакеры атаковали таможню. ФТС теперь оформляет документы в бумажном виде

Из-за кибератаки вышла из строя единая информационная система. Ее работа частично восстановлена, но пока что операции проводят в бумажном виде.

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Инспекторы таможенной службы перешли на оформление таможенных операций в бумажном виде из-за атаки хакеров. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на ФТС.

10 апреля 2023 года началась кибератака на IT-ресурсы ФТС. В результате работа единой информационной системы таможенных органов была нарушена.

Сейчас специалисты по информационной безопасности восстанавливают работоспособность системы. Она уже частично восстановлена, но пока что инспекторы проводят все таможенные операции на бумажных носителях.

В случае проблем ФТС рекомендует участникам внешнеэкономической деятельности обращаться по телефонам горячей линии.

Сотрудники таможни заявили, что сбой системы не затронет физлиц, которые пересекают границу.

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