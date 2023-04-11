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У бухгалтеров пошли проблемы с файлом заявления о подтверждении ОКВЭД

Бухгалтеры выгружают новую форму заявления на подтверждение вида деятельности из 1С и загружают его в СБИС, но отправить не получается.

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Проблемой делятся наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Программа пишет: «Не удалось извлечь ИНН, ОКПО, регистрационные номера ПФ или ФСС для организации из файла».

Коллеги подсказывают, что причина в имени файла.

Из 1С формируется в наименовании POVD, а нужен OVED.

В итоге бухгалтеры формируют этот бланк вручную сразу в системе сдачи отчетности.

А вы уже сдали заявление и справку о подтверждении вида деятельности?

Кстати, мы проводим опрос по поводу регномера в этом бланке.

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