У бухгалтеров пошли проблемы с файлом заявления о подтверждении ОКВЭД

Проблемой делятся наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Программа пишет: «Не удалось извлечь ИНН, ОКПО, регистрационные номера ПФ или ФСС для организации из файла».
Коллеги подсказывают, что причина в имени файла.
Из 1С формируется в наименовании POVD, а нужен OVED.
В итоге бухгалтеры формируют этот бланк вручную сразу в системе сдачи отчетности.
А вы уже сдали заявление и справку о подтверждении вида деятельности?
Кстати, мы проводим опрос по поводу регномера в этом бланке.