На Госуслугах вернули возможность удалять учетную запись

Удалить свой профиль на Госуслугах теперь снова можно, пишут «РИА Новости».

В конце марта такую возможность убрали, и вот как это объясняли в Минцифры:

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале».

Впрочем, удалить аккаунт на Госуслугах все же было можно – просто для этого надо было посетить МФЦ. Теперь это снова делать необязательно.