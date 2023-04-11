Общество

На Госуслугах вернули возможность удалять учетную запись

В конце марта такую возможность отключили из-за слишком частых взломов.

Версия для печати

Удалить свой профиль на Госуслугах теперь снова можно, пишут «РИА Новости».

В конце марта такую возможность убрали, и вот как это объясняли в Минцифры:

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале».

Впрочем, удалить аккаунт на Госуслугах все же было можно – просто для этого надо было посетить МФЦ. Теперь это снова делать необязательно.

Банки

При банковских переводах надо будет указывать паспортные данные получателя. Банки против таких поправок в 115-фз

Росфинмониторинг предлагает поправки в 115-ФЗ, в числе которых есть необходимость указывать больше данных не только отправителя, но и получателя перевода.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Воинский учет

⚡️⚡️Повестки будут приходить через Госуслуги, уклонистов не будут выпускать за границу и временно лишат водительских прав. Госдума приняла закон в трех чтениях

Поправки в закон о воинском учете приняты Госдумой в трех чтениях. Впервые этот законопроект начали рассматривать еще в 2018 году.

Читать еще