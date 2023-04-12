Что бухгалтеры думают о способе уплаты фиксированных взносов без заявления о зачете

Постоянный участник нашего форума высказал мнение, что учесть взносы для уменьшения налога за полугодие не получится так просто, как за 1 квартал. Придется обязательно составлять заявление о зачете (КНД 1150057).

Вот что пишет форумчанин с ником Генук:

– Вы спросите, а почему же тогда в последних письмах налоговики разрешили на местах уменьшать УСН за 1кв и патенты по голым пополнениям Тулы или платежкам 02? Отвечаю: Амнистия. Если бы налоговики на неё не пошли, то получили бы миллионы судов, которые проиграли бы. Почему? Да потому что ни у кого не работал и не работает до сих пор ЕНС в их официальных ЛК. Нет никакой возможности узнать свою совокупную обязанность. Но когда заработает ЕНС, сомневаюсь, что налоговики также разрешат на шару уменьшать УСН за полугодие. Сильно сомневаюсь.

Совет от нашего читателя такой: не стоит надеяться и на полугодичную амнистию, и для строгой уверенности следует подать до конца июня заявление о зачете СВ в счет будущей обязанности по УСН или патенту. Это ляжет авансовой уплатой СВ в нашей КНО, налоговики это увидят и не смогут возражать против уменьшения УСН или патента.

Обсуждение идет в теме форума «К вопросу об уведомлениях, заявлениях о зачете и платежках 02».