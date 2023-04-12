РСПП предложил выпускать обезличенные акции

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает создать механизм выпуска конфиденциальных «акций на предъявителя».

Такой финансовый инструмент позволит сохранить в тайне информацию о владельце компании до момента их предъявления. Об этом пишет «Интерфакс».

Чаще всего «обезличенные» акции применяют в офшорных юрисдикциях. Владельцы ценных бумаг могут не регистрироваться в компании и в реестрах. Информации о них нет в самой акции, а право собственности по акции подтверждаются ее предъявлением.

Документ об «акциях на предъявителя» готовит Минэкономразвития. Такие предложения будут способствовать переводу активов бизнеса в юрисдикцию РФ.