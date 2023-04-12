Центробанк будет публиковать данные о кредитах и задолженностях МСП

ЦБ РФ начнет публиковать данные об объеме кредитов и задолженности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«Новые данные повысят аналитический потенциал статистики о кредитовании и расширят возможности анализа структуры кредитования», – сказано в сообщении.

Также Банк России обнародует информацию о структуре задолженности субъектов МСП в разрезе вида процентной ставки и базового компонента.

Новые статистические данные будут обновляться каждый месяц.