Страховые взносы за март не надо указывать в уведомлении

Дело в том, что в этот же срок надо сдать РСВ за 1 квартал. Из этого отчета будет видно, сколько взносов начислено за март.

Также из РСВ налоговики узнают о сумме выплат в пользу сотрудников за март. Поэтому можно не сдавать до 25 апреля персонифицированные сведения о физлицах.

Вот сроки сдачи отчетности за 1-ый квартал + актуальные формы и подсказки для заполнения.

Таблицу-напоминалку по этой ситуации подготовили налоговики.

Вид отчетности Период Срок представления Расчет по страховым взносам ежеквартально За 1 квартал – 25 апреля 2023 года Персонифицированные сведения о физлицах ежемесячно За март в апреле Персонифицированные сведения о физлицах не предоставляются, так как срок предоставления расчета и Персонифицированных сведений совпадает. Уведомление об исчисленных страховых взносах ежемесячно За март в апреле уведомление по взносам не предоставляется, так как срок предоставления расчёта и уведомления совпадает.

Налоговики напомнили, что РСВ имеет социальную значимость – это начисление пенсий, больничных листов, учет стажа работы.

Поэтому работодателям необходимо обеспечить их своевременную сдачу.