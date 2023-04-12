ЕНП (единый налоговый платеж)

Страховые взносы за март не надо указывать в уведомлении

Бухгалтеры помнят, что не позже 25 апреля надо сдать очередное уведомление. Но в этот раз страховых взносов там не будет.

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Дело в том, что в этот же срок надо сдать РСВ за 1 квартал. Из этого отчета будет видно, сколько взносов начислено за март.

Также из РСВ налоговики узнают о сумме выплат в пользу сотрудников за март. Поэтому можно не сдавать до 25 апреля персонифицированные сведения о физлицах.

Вот сроки сдачи отчетности за 1-ый квартал + актуальные формы и подсказки для заполнения.

Таблицу-напоминалку по этой ситуации подготовили налоговики.

Вид отчетности

Период

Срок представления

Расчет по страховым взносам

ежеквартально

За 1 квартал – 25 апреля 2023 года

Персонифицированные сведения о физлицах

ежемесячно

За март в апреле Персонифицированные сведения о физлицах не предоставляются, так как срок предоставления расчета и Персонифицированных сведений совпадает.

Уведомление об исчисленных страховых взносах

ежемесячно

За март в апреле уведомление по взносам не предоставляется, так как срок предоставления расчёта и уведомления совпадает.

Налоговики напомнили, что РСВ имеет социальную значимость – это начисление пенсий, больничных листов, учет стажа работы.

Поэтому работодателям необходимо обеспечить их своевременную сдачу.

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