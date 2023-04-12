Инвесторы вывели с брокерских счетов почти 1 трлн рублей

Розничные инвесторы за первый и второй кварталы 2022 года вывели 999 млрд рублей с брокерских счетов. Об этом сообщается в аналитическом материале Центробанка.

В третьем и четвертом кварталах 2022 года на инвестиционные счета вернулось только 242 млрд рублей.

Больше всего средств поступали в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и на счета, которые находятся в доверительном управлении.

В 2021 году объем средств на брокерских счетах частных инвесторов почти в два раза превышал совокупную величину активов, полученных через другие инструменты инвестирования.