Юрлицам могут разрешить регистрировать электронные адреса в системе ФНС

Народный фронт предложил Госдуме рассмотреть возможность регистрации электронного адреса юридических лиц в системе ФНС. Об этом пишет «ТАСС».

«Народный фронт последовательно выступает за развитие единого окна предоставления государственных услуг, и в этом смысле отлично себя показали ЕГПУ („Госуслуги“) и портал ФНС», – сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подготовил законопроект, по которому предпринимателям будут присваивать электронные адреса (Business ID). Это позволит организовать в компании удаленную работу.

Эксперты считают, что электронные адреса смогут решить проблему бизнеса с получением юридического адреса. Не всегда арендодатели согласны «прописать» компании в своих помещениях.