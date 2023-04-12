Биткоин преодолел отметку в $30 000 впервые с лета 2022 года

Вот как выглядит рост биткоина в цене за последние несколько дней:
Это довольно серьезный рост криптовалюты с осени прошлого года.
Исторический максимум же был в октябре 2021 года. На самом пике биткоин стоил больше $69 000.
Курс самой популярной криптовалюты пошел в рост, но пока все равно далек от своих пиковых значений.
Вот как выглядит рост биткоина в цене за последние несколько дней:
Это довольно серьезный рост криптовалюты с осени прошлого года.
Исторический максимум же был в октябре 2021 года. На самом пике биткоин стоил больше $69 000.
Недавно ФНС подключила в личных кабинетах ИП функцию составления и сдачи заявления о зачете ЕНП в счет предстоящих платежей (КНД 1150057). Но для обычных физлиц этот функционал недоступен.
Телеграм бьет все рекорды по охватам аудитории, а потому и «Клерка» в Телеграме очень много. Как же иначе, когда сами бухгалтеры просят? Мы собрали в один пост все наши каналы, чтобы было удобно подписаться :)
Клерк.Работа – это самый точный способ найти подходящего кандидата. У нас самая большая в России тусовка бухгалтеров, кадровиков и финансистов.
Бюджет выделяет денежные средства для достижения установленных целей. Поэтому расходовать их надо строго по назначению. Всякая «самодеятельность» с бюджетными средствами карается административным штрафом.
Большинство работников исправляет мелкие ошибки самостоятельно, не отвлекая начальство.
Популярный мессенджер впервые обошел YouTube по ежедневной аудитории в России.
Мессенджер обогнал видеохостинг по количеству ежедневной аудитории: разница по итогам марта составила около 200 тысяч человек.
Расширили перечень премий, лауреаты которых освобождаются от НДФЛ.
Цифровая HR платформа предлагает работодателям большой выбор специалистов различных направлений, тщательно их подбирая при помощи искусственного интеллекта и предиктивной модели подбора.
Курс самой популярной криптовалюты пошел в рост, но пока все равно далек от своих пиковых значений.