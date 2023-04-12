Биткоин

Биткоин преодолел отметку в $30 000 впервые с лета 2022 года

Курс самой популярной криптовалюты пошел в рост, но пока все равно далек от своих пиковых значений.

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Вот как выглядит рост биткоина в цене за последние несколько дней:

биткоин

Это довольно серьезный рост криптовалюты с осени прошлого года.

Исторический максимум же был в октябре 2021 года. На самом пике биткоин стоил больше $69 000.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Биткоин
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