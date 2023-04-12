МВД выступило против онлайн-продажи вина

Министерство внутренних дел раскритиковало эксперимент по продаже вина онлайн через сайт «Почты России». Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В МВД полагают, что алкоголь смогут заказать подростки, а доставку оформить можно и в места, где законом запрещена продажа алкогольных напитков.

«Исходя из указанного, полагаем, что идея законопроекта даже в экспериментальном режиме содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан», – сообщили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что не исключены преступления в отношении сотрудников «Почты России», которые будут доставлять вино.

Ранее правительство одобрило начало эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Он будет проходить с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.