Под новые санкции попали компании холдинга USM и группы Алишера Усманова

В санкционный список США включили компании группы Алишера Усманова и его партнеров, в том числе «Металлоинвест» и «Мегафон». Об этом пишет «Интерфакс».

В SDN-лист попали производственные комплексы «Металлоинвеста»: Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, ОЭМК.

Подразделение Минфина США, которое отвечает за применение санкций (OFAC), предписало всем партнерам «Металлоинвеста» и «Мегафона» прекратить с компаниями деятельность до 11 июля 2023 года.

OFAC отозвало лицензию, которая выводила из-под санкций компании Алишера Усманова. Лицензия была выдана в 2022 году.

Также в санкционный список попал сын супруги Усманова Ирины Винер – Натан Винер и компании, которые ему принадлежат.