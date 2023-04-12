«Мегафон» будет оспаривать санкции США

Оператор мобильной связи «Мегафон» собирается оспорить решение американских властей о внесении компании в SDN-лист. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами», – сообщили в «Мегафоне».

Минфин США установил срок завершения сделок с подсанкционной компаний до 11 июля 2023 года.

Ранее мы писали, что под новые санкции попали компании холдинга USM и группы Алишера Усманова. Среди них компании «Металлоинвест» и «Мегафон».