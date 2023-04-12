Штрафы за трудовые нарушения

Пьяного сотрудника штрафовать нельзя

Генподрядчик оштрафовал подрядчика за появление сотрудника в состоянии алкогольного опьянения. Можно удержать такой штраф с работника?

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Трудовое законодательство не предусматривает каких-либо штрафов. За нарушение трудовой дисциплины предусмотрены:

  • замечание,

  • выговор,

  • увольнение.

Формулировки типа «Убытки, штрафные санкции, если таковые будут начислены на работодателя уполномоченными органами, организациями и иными юридическими лицами по вине работника подлежат возмещению работником на основании документов, подтверждающих данные обстоятельства» являются неправомерными и применяться не могут.

💡Для любителей почитать первоисточник: ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 193 ТК РФ и здесь

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Штрафы за трудовые нарушения
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