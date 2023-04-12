Пьяного сотрудника штрафовать нельзя

Трудовое законодательство не предусматривает каких-либо штрафов. За нарушение трудовой дисциплины предусмотрены:
замечание,
выговор,
увольнение.
Формулировки типа «Убытки, штрафные санкции, если таковые будут начислены на работодателя уполномоченными органами, организациями и иными юридическими лицами по вине работника подлежат возмещению работником на основании документов, подтверждающих данные обстоятельства» являются неправомерными и применяться не могут.
💡Для любителей почитать первоисточник: ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 193 ТК РФ и здесь