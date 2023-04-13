Банкротство физических лиц

При внесудебном банкротстве предлагают списывать долги в 1 млн рублей

Сейчас люди могут через процедуру внесудебного банкротства избавиться от долгов в 500 тыс. рублей. Эту сумму увеличат до 1 млн рублей.

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Законопроект с такой нормой подготовили в Минэкономразвития.

Нижняя граница долга для списания в упрощенном порядке снизится с 50 до 25 тыс. рублей.

Еще одно новшество – обратиться за списанием получат пенсионеры и женщины в декрете. Сейчас они не могут этого сделать, так как имеют постоянный доход в виде соцвыплат.

Дело в том, что сейчас есть коллизия: с одной стороны, закон ограничивает взыскание долгов с небольших пенсий и соцвыплат, с другой – не разрешает закрыть исполнительное производство, если у должника есть постоянный доход, пишут «Известия». Поэтому и вносят поправки.

Чтобы человека признали банкротом, надо подать заявление в МФЦ. Обязательным условием для признания банкротом является отсутствие имущества, которое можно было бы взыскать в качестве уплаты долга.

Такая процедура действует в РФ с сентября 2020 года. За это время на внесудебное банкротство подали более 16 тыс. человек с долгами на общую сумму 5,5 млрд рублей.

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