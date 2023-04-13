Изменили контрольные соотношения декларации по НДС

Их довела ФНС письмом от 11.04.2023 № СД-4-3/4375@.
Новые контрольные соотношения нужны для выявления необоснованного применения вычетов по НДС налоговым агентом, а также ошибок при указании кодов.
Раздел 2 декларации по НДС, предназначенный для налоговых агентов, будут проверять, ориентируясь на новые контрольные соотношения.
Их довела ФНС письмом от 11.04.2023 № СД-4-3/4375@.
Новые контрольные соотношения нужны для выявления необоснованного применения вычетов по НДС налоговым агентом, а также ошибок при указании кодов.
Открытие торги пройдут 26 июня 2023 года. В лот входит АО «Точка» и все дочерние компании, в том числе и банк.
До 25 апреля 2023 года организациям и индивидуальным предпринимателям налоговым агентам необходимо отчитаться в налоговую инспекцию о доходах, выплаченных сотрудникам и удержанному налогу на доходы с физических лиц. Срок отчета изменился, как изменилось и его содержание.
В данном материале рассмотрим, в каком порядке происходит сдача отчетности при ликвидации организации в 2023 году. Разберем, с какими особенностями заполняется в такой ситуации последняя документация по налогам, страховым взносам, персонифицированному учету и бухгалтерские балансы.
Раздел 2 декларации по НДС, предназначенный для налоговых агентов, будут проверять, ориентируясь на новые контрольные соотношения.
Выпуск ЦФА активизируется после того, как цифровые рубли войдут в оборот. Их тестирование начнется уже в мае 2023 года.
Розничная торговля в России в 2022 году пережила максимальный спад продаж с 2015 года, то есть за последние семь лет, писал Bloomberg. На фоне этого предприниматели очень сильно заволновались по поводу падения выручки. Мы разобрались, с чем это может быть связано и как предпринимателям нужно реагировать на конкретную ситуацию.
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Налоговый агент, который выплачивает доход физлицам, может сменить место регистрации. Соответственно, изменится ОКТМО.