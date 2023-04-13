Декларация по НДС

Изменили контрольные соотношения декларации по НДС

Раздел 2 декларации по НДС, предназначенный для налоговых агентов, будут проверять, ориентируясь на новые контрольные соотношения.

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Их довела ФНС письмом от 11.04.2023 № СД-4-3/4375@.

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Новые контрольные соотношения нужны для выявления необоснованного применения вычетов по НДС налоговым агентом, а также ошибок при указании кодов.

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