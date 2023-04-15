В Twitter* можно будет продавать и покупать акции

Пользователи Twitter смогут просматривать рыночные графики, покупать и продавать активы, а также криптовалюту прямо в приложении. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на генерального директора инвестиционной компании eToro Йони Ассию.

«Есть очень качественный контент в режиме реального времени о финансовом анализе компаний и о том, что происходит по всему миру. Мы считаем, что это партнерство позволит нам охватить новую аудиторию. Все больше пользователей взаимодействуют в Твиттере и узнают о [финансовых] рынках», – сообщил Йони Ассия.

С 13 апреля 2023 года в приложении Twitter появится новая функция, которая позволит следить за финансовым рынком и совершать сделки с активами.

* Twitter заблокирован в России за неудаление запрещенной информации