Общество

Путин предложил давать льготы на покупку вторичного жилья

Государственная поддержка поможет не только семьям, но и будет стимулировать строительство новых домов.

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Президент Владимир Путин обсудил с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко возможность создания льготных условий для приобретения жилья на вторичном рынке. Об этом пишет «RG.RU».

«Мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого?», – спросил Владимир Путин.

Виталий Мутко сообщил, что сейчас стоимость жилья на вторичном рынке ниже, чем на первичном. В связи с этим семьям будет выгоднее приобретать вторичное жилье, особенно если государство запустит льготную программу.

Также новые меры поддержки будут стимулировать застройщиков осваивать новые территории и проводить реновации.

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