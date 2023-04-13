ФНС разъяснила, как в ЛНР, ДНР и других новых территориях составлять декларации по НДС

Этот сервис позволяет сократить объем бумажного носителя: вместо заполненного шаблона декларации по НДС с разделами с 1 по 12 можно представить титульный лист с разделами с 1 по 7 на бумажном носителе, и к ним приложить съемный электронный носитель, содержащий файлы с титульным листом и разделами с 1 по 12.

Ведомство выпустило письмо от 22.03.2023 г. № СД-4-3/3361@, в котором уточнила некоторые моменты:

В графу 3 строки 030 раздела 3 декларации по НДС переносится сумма показателей, отраженных по всем листам строки 170 раздела 9 декларации по НДС, в которых отражена налоговая база, определенная в порядке, предусмотренном статьей 162.3 НК РФ (с межценовой разницы).

В графу 5 строки 030 раздела 3 декларации по НДС переносится сумма данных по всем листам строки 200 раздела 9 декларации по НДС (с учетом округления до полного рубля).

Сумма показателей, отраженных по всем листам строки 180 раздела 9 декларации по НДС, в которых отражена налоговая база, определенная в порядке, предусмотренном статьей 162.3 НК РФ, переносится в графу 3 строки 040 раздела 3 декларации.

Сумма данных по всем листам строки 210 раздела 9 декларации по НДС переносится в графу 5 строки 040 раздела 3 декларации (с учетом округления до полного рубля).

Кстати, в этом же письме приводится порядок составления счетов-фактур бизнесом из новых регионов. Мы адаптировали информацию в читабельный вид, изучайте.