Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

ФНС разъяснила, как в ЛНР, ДНР и других новых территориях составлять декларации по НДС

Для формирования отчетности ФНС рекомендует использовать «Налогоплательщик ЮЛ» с сайта ведомства, найдете его в разделе «Программные средства».

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Этот сервис позволяет сократить объем бумажного носителя: вместо заполненного шаблона декларации по НДС с разделами с 1 по 12 можно представить титульный лист с разделами с 1 по 7 на бумажном носителе, и к ним приложить съемный электронный носитель, содержащий файлы с титульным листом и разделами с 1 по 12.

Ведомство выпустило письмо от 22.03.2023 г. № СД-4-3/3361@, в котором уточнила некоторые моменты:

  • В графу 3 строки 030 раздела 3 декларации по НДС переносится сумма показателей, отраженных по всем листам строки 170 раздела 9 декларации по НДС, в которых отражена налоговая база, определенная в порядке, предусмотренном статьей 162.3 НК РФ (с межценовой разницы).
  • В графу 5 строки 030 раздела 3 декларации по НДС переносится сумма данных по всем листам строки 200 раздела 9 декларации по НДС (с учетом округления до полного рубля).
  • Сумма показателей, отраженных по всем листам строки 180 раздела 9 декларации по НДС, в которых отражена налоговая база, определенная в порядке, предусмотренном статьей 162.3 НК РФ, переносится в графу 3 строки 040 раздела 3 декларации.
  • Сумма данных по всем листам строки 210 раздела 9 декларации по НДС переносится в графу 5 строки 040 раздела 3 декларации (с учетом округления до полного рубля).

Кстати, в этом же письме приводится порядок составления счетов-фактур бизнесом из новых регионов. Мы адаптировали информацию в читабельный вид, изучайте.

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Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

ФНС разъяснила, как в ЛНР, ДНР и других новых территориях составлять декларации по НДС

Для формирования отчетности ФНС рекомендует использовать «Налогоплательщик ЮЛ» с сайта ведомства, найдете его в разделе «Программные средства».

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