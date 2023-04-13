Первичные документы

Электронная транспортная накладная годится в качестве первички, если она правильно заполнена

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) принимается к бухгалтерскому и налоговому учету при правильном заполнении файлов обмена.

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Об этом сообщает ФНС в письме от 03.04.2023 № ЕА-4-26/3976@.

Должны быть файлы:

  • файл обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки;
  • файл обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки.

Кроме того, ЭТрН должна быть подписана действительной электронной подписью.

Когда КЭП содержит метку доверенного времени, проверка ее действительности осуществляется на дату подписания электронного документа.

Если транспортная накладная подписана КЭП, которую не признали действительной, накладная не будет равноценна бумажному документу. Такую ЭТрН нельзя принять к учету.

 

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