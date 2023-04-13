Общество

Паспорт можно будет не носить с собой, а предъявлять с помощью Госуслуг. Идею поддержал Путин

Минцифры готовит проект указа о том, чтобы приравнять цифровые версии документов к бумажным.

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В случае, если идею примут, предъявление паспорта с помощью Госуслуг будет равносильно предъявлению оригинала. То есть носить документ с собой в бумажном виде будет необязательно.

Планируется, что это будет указ Путина, после вступления в силу которого кабмин сам определит полный список документов, которые можно будет предъявлять в цифровом виде.

Сам Путин эту идею одобрил. Еще в конце марта он поручил подготовить проект указа о «цифровом паспорте».

С другой стороны, пишут эксперты Forbes, пока непонятно, как новая идея отразится на безопасности данных.

Ведь получить доступ к учетной записи на Госуслугах мошенникам, например, проще, чем к реальному паспорту (как и к другим документам).

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