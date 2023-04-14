Четверть семей выбрали получать маткапитал в ежемесячных пособиях

В 2022 году 327 176 получателей материнского капитала тратят его на ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Впервые получать материнский капитал в пособиях стало возможно с 2021 года, тогда такую форму выбрали 316 692 человек.

Большинство семей тратят средства на улучшение жилищных условий. В 2022 году родители стали на 7% чаще выбирать оплату образования за счет субсидий.

За счет материнского капитала накопительную часть трудовой пенсии увеличивает меньше 1% семей.

Пособия за счет материнского капитала могут получать семьи с доходами ниже двух прожиточных минимумов в регионе. Выплаты будут приходить до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

Размер пособия – один региональный прожиточный минимум на одного ребенка.