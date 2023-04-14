В Конго может появиться платежная система «Мир»

Власти Республики Конго изучают возможность использования в стране платежной системы «Мир». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на посла Ивана Вангу Нгимби.

«Мы направили это предложение конголезским властям, которые обсуждают этот вопрос с Центральным банком и заинтересованными органами», – сообщил Иван Вангу Нгимби.

Из-за санкционных ограничений дипломатическое представительство Конго в РФ не может получить средства для выплаты заработных плат сотрудникам. А также родители не могут отправлять деньги своим детям-студентам, которые учатся в России.

Система «Мир» сейчас работает в некоторых банках Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, на Кубе, в Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Еще 15 стран сообщили о готовности перейти на платежную систему «Мир».