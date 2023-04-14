МИР

В Конго может появиться платежная система «Мир»

Дипломаты и иностранные студенты не могут получить свои деньги. Средства не переводятся из Конго в РФ из-за санкций.

Версия для печати

Власти Республики Конго изучают возможность использования в стране платежной системы «Мир». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на посла Ивана Вангу Нгимби.

«Мы направили это предложение конголезским властям, которые обсуждают этот вопрос с Центральным банком и заинтересованными органами», – сообщил Иван Вангу Нгимби.

Из-за санкционных ограничений дипломатическое представительство Конго в РФ не может получить средства для выплаты заработных плат сотрудникам. А также родители не могут отправлять деньги своим детям-студентам, которые учатся в России.

Система «Мир» сейчас работает в некоторых банках Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, на Кубе, в Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Еще 15 стран сообщили о готовности перейти на платежную систему «Мир».

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

6-НДФЛ

Заработная плата за март 2023 в расчете по форме 6-НДФЛ: как отражать в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»

Правильное начисление заработной платы, а также удержание НДФЛ и перечисление его в бюджет – одна из ключевых обязанностей бухгалтера по зарплате. С 2023 года правила удержания НДФЛ с зарплаты изменились – воспользуйтесь нашей инструкцией, чтобы понять, когда удержать налог, и как отразить эту операцию в 1С.

Заработная плата за март 2023 в расчете по форме 6-НДФЛ: как отражать в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Бухгалтерский учет

Что такое отложенные налоговые обязательства в ПБУ 18/02

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов продолжает объяснять, как работает нелюбимое многими бухгалтерами ПБУ 18/02. На очереди отложенные налоговые обязательства – вторая категория, которая удостоилась отдельного синтетического счёта в Плане счетов и собственной статьи в бухгалтерском балансе.

Что такое отложенные налоговые обязательства в ПБУ 18/02

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Инвестиции

Как работают сервисы-инвесткопилки

Некоторые крупные российские банки начали предлагать своим клиентам услугу – инвесткопилка. В отличие от обычной копилки, доступной в банковских приложениях уже несколько лет, средства на счету не просто лежат, а инвестируются. Мы выяснили, насколько этот инструмент безопасен, кому и для каких целей он подойдет.

Как работают сервисы-инвесткопилки
Читать еще