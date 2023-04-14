Общество

Туристические группы смогут поехать в Китай без виз

Путешественникам разрешат находиться в КНР до 21 дня без визы, а группы сократят до трех человек.

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МИД готовит новое соглашение с Китаем о безвизовых поездках для туристических групп. Минимальное количество человек сократят с пяти до трех, а срок пребывание в стране увеличат. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора консульского департамента МИД Алексея Климова.

«Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота», – сообщил Алексей Климов.

Уже есть соглашение между Россией и Китаем о въезде путешественников по спискам туроператоров, но оно не действует. Туристы из КНР платят за визу почти 420 долларов.

В январе 2023 года начали выдавать туристические визы в Китай. Свободные слоты для подачи документов закончились за два дня.

Минэкономразвития планирует перезапустить соглашение о безвизовых поездках для туристических групп из РФ и Китая. Его приостановили во время пандемии.

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