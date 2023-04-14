Государственные ведомства

В Думе создали группу по запрету иноагентам получать доход в РФ

Представители Госдумы будут придумывать, как запретить получать доход иноагентам и деятелям культуры, которые высказываются против РФ.

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В Госдуме организовали рабочую группу, которая будет разрабатывать предложения о запрете получать доход в стране тем иноагентам и деятелям культуры, кто уехал и высказывается против РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале вице-спикера Петра Толстого.

«Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств», – сказано в сообщении.

Петр Толстой написал, что он вошел в состав рабочей группы, а ее возглавит вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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