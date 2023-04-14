Чем недовольны подписчики канала Бух!Молния

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Пять дизлайков получил пост о том, что Росфинмониторинг хочет добавить паспортные данные получателя при банковском переводе.

Нашу читательницу возмутила новость об отмене НДФЛ учителям с дефицитными специальностями. Она считает вопрос можно решить и другим способом:

Саркастичным «бедные, несчастные банки» ответил подсчик канала на пост о просьбах банков предоставить им субсидии на замену терминалов.

Что думают бухгалтеры про меняющуюся позицию Минфина с ФНС и напоминание о том, что страховые взносы за март не надо указывать в уведомлении:

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