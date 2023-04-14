Обзоры для бухгалтера

Чем недовольны подписчики канала Бух!Молния

Прогулялись по каналу Бух! Молния и выяснили, что нервирует и раздражает наших подписчиков-бухгалтеров на этой неделе.

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Бух.Молния – это канал коротких сообщений о главных событиях и новостях в течение дня. Подписаться можно тут.

Пять дизлайков получил пост о том, что Росфинмониторинг хочет добавить паспортные данные получателя при банковском переводе.

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Нашу читательницу возмутила новость об отмене НДФЛ учителям с дефицитными специальностями. Она считает вопрос можно решить и другим способом:

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Саркастичным «бедные, несчастные банки» ответил подсчик канала на пост о просьбах банков предоставить им субсидии на замену терминалов.

Что думают бухгалтеры про меняющуюся позицию Минфина с ФНС и напоминание о том, что страховые взносы за март не надо указывать в уведомлении:

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Подпишитесь на канал и напишите в комментариях – что вас сильнее всего возмутило на этой неделе.

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