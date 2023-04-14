Для малого бизнеса, который вырос, могут сделать категорию МСП+

Минэкономразвития предложило ввести промежуточную категорию «МСП+», чтобы компании не лишались налоговых и других преимуществ. Об этом пишет «Интерфакс».

«Одно из предложений, которое мы здесь всерьез прорабатываем, это ввести так называемую промежуточную категорию – категорию „МСП+“ с поэтапным, в том числе, с возможностью перехода к общей системе налогообложения с тем, чтобы эту высокую ступеньку постараться нивелировать», – сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Предполагается, что после введения новой категории «МСП+» бизнесменам не придется дробить компании, чтобы сохранить свои льготы.