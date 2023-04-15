ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡ В некоторых регионах заработал раздел ЕНС в личном кабинете

Сегодня 15 апреля. До этой даты президент поручил решить проблемы с ЕНС. Пошли сообщения, что раздел ЕНС наконец-то заработал в личных кабинетах.

Версия для печати

Такой информацией делятся налогоплательщики в Telegram-чате ФНС.

Бухгалтеры из разных регионов тут же стали проверять свои ЛК. Но там все без изменений.

Между тем коллеги из Якутии утверждают – ЛК заработал.

В подтверждение – скрин:

1

Коллеги из других регионов ждут, когда до них дойдет очередь.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Персонифицированные сведения

❗️Уволенного и вновь принятого работника в персонифицированных сведениях надо указывать один раз

Персонифицированные сведения о физлицах (ПСФЛ) сдают на всех работников, числившихся в отчетном месяце по трудовому договору или работавших по договору ГПХ.

Трудовое право

Компенсацию за задержку зарплаты обяжут платить, даже если она взыскана через суд

За задержку зарплаты положена компенсация по ст. 236 ТК РФ. Но суды обычно трактуют эту норму так: проценты положены только на выплаты, которые работодатель начислил сам. Это изменят.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Интернет и IT

Нейросети завтра лишат тебя работы! Тебе нужно знать это!

Уже завтра нейросети смогут заменить людей этих профессий! ChatGPT, Midjorney, DALL·E 2,Stable Diffusion и другие стали самой настоящей угрозой для достатка реальных людей! Давайте вместе разберёмся люди каких профессий совсем скоро окажутся не у дел и что нужно делать, что бы этого не произошло!

Читать еще