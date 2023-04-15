⚡ В некоторых регионах заработал раздел ЕНС в личном кабинете

Такой информацией делятся налогоплательщики в Telegram-чате ФНС.

Бухгалтеры из разных регионов тут же стали проверять свои ЛК. Но там все без изменений.

Между тем коллеги из Якутии утверждают – ЛК заработал.

В подтверждение – скрин:

Коллеги из других регионов ждут, когда до них дойдет очередь.