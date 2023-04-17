С 15 апреля начался эксперимент по маркировке икры

15 апреля 2023 года начался эксперимент по маркировке черной и красной икры. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на Минпромторг.

По данным Росрыболовства, сейчас теневой рынок красной икры больше 4 млрд рублей. Фальсификат может нанести вред жизни и здоровью потребителей.

«Эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых рыб позволит защитить рынок от небезопасной продукции, а также интересы добросовестных рыбаков и производителей, создать чистую и здоровую конкурентную среду», – заявили в Росрыболовстве.

Участие в эксперименте добровольное. Он продлится до 31 марта 2024 года.